Реальний лідер опозиції - Тимошенко (опитування)

Такі дані оприлюднені у переданих УНІАН результатах експертного опитування, що проводилося Центром соціальних технологій "Соціополіс" спільно з PR-агентством Republic.

За даними опитування, 46,4% експертів вважають акцію опозиції "Вставай, Україно!" лише частково ефективною, а 39,3% називають її неефективною і неспроможною забезпечити досягнення поставленої опозицією мети.

Жоден з опитаних експертів не вважає акцію, що проводиться опозицією, достатньо ефективною і спроможною привести до значного зростання протестних настроїв у суспільстві.

Проте, окремі експерти висловили думку, що говорити про її ефективність поки що зарано, оскільки акція "Вставай, Україно!" тільки почалася.

Крім того, опитування показало, що більшість експертів - 60,7% - вважають, що на даний час українська опозиція не має явного лідера.

28,6% експертів назвали реальним лідером опозиції в Україні керівника ВО «Батьківщина», екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко – незважаючи на її перебування в місцях позбавлення волі.

Що стосується керівників інших провідних опозиційних партій, то лише окремі експерти назвали когось з них реальним лідером опозиції.

Опитування проводилося 3-6 квітня 2013 року. У ході дослідження були опитані 28 політичних експертів, політологів, соціологів, аналітиків і журналістів.