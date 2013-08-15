Ющенко каже, що Кремль перетворив цукерки на знаряддя війни

На думку екс-президента України Віктора Ющенка, останні події засвідчили, що справжня ціль Росії – остаточне позбавлення України державної незалежності, і закликає весь український політикум протистояти цій «безпрецедентній загрозі».

Про це Ющенко заявив у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, торговельна війна, яку по суті розпочала Росія щодо України, є свідченням досягнення політичних цілей методами економічного шантажу. «Сам проект Митного союзу у контексті цих подій проявляє свою справжню суть – це політичний проект реанімації російського імперського впливу, а не добровільна координація економічної політики заради взаємної вигоди суверенних держав», - вважає Ющенко.

На тему: У Партії регіонів українських експортерів закликають до витримки

За його словами, український виробник став заручником невдалих спроб російського керівництва заблокувати рух України до Європейського Союзу.

За його словами, «чим більш реальною стає перспектива укладання Угоди про асоціацію, тим більш абсурдною стає зовнішня політика Росії щодо України. Вигоди економічної співпраці, яка регулюється не лише нормами двосторонніх угод, але і СОТу, до якої належать обидві країни, перекреслено мареннями про відновлення політичного диктату».

«Ніколи не йшлося про одночасну участь у двох об’єднаннях. Нам нав’язують вибір: або Росія, або Європа», - додав Президент.

За словами Ющенка, несприйняття європейської інтеграції України з боку Росії є свідченням нецивілізованої політики, цілі якої уже не можуть задовольнити минулі поступки української влади у вигляді московських газових чи харківських безпекових угод.

«Про частковий розпродаж суверенітету більше не йдеться. Очевидно, ціль такої політки Росії – остаточне позбавлення України державної незалежності, яка гарантує наше право обирати власний зовнішньополітичний курс, наші можливості розвивати українську національну економіку, наше право ходити до своєї церкви і шанувати власну тисячолітню історію. Така ціль Кремля має сприйматися як безпрецедентна загроза, і її подолання має негайно об’єднати весь український політикум», - переконаний Ющенко.

Президент закликав українську владу негайно дати відповідь у цій ситуації та провести переговори на рівні державного керівництва.

«Уряд має взяти на себе відповідальність і домогтися зняття штучних економічних бар’єрів, про встановлення яких поки що проголошували дрібні російські чиновники. Українські цукерки, аграрна продукція, металургія перетворилися на знаряддя політичної війни не з волі державного санітарного лікаря чи офіцера російської митниці. Питання стратегічного зовнішньополітичного вибору України – це перше питання політичного спокою найвищого російського керівництва. З політичної доцільності Кремль торгує газом і з таких же мотивів Кремль не купує «Рошен», - заявив Ющенко.

Нагадаємо, у Федерації роботодавців України (ФРУ), яку очолює український бізнесмен Дмитро Фірташ і яка представляє інтереси 8,5 тис. українських підприємств різних секторів економіки, спрогнозували, що такий простій продукції може досягати тижнів і навіть місяців. 14 серпня ФРУ звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торговельних суперечок з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. за загального прогнозного обсягу поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року обсягом 8,5 млрд дол. Ймовірність істотних втрат вже підтвердили найбільші українські експортери – зокрема, гірничо-металургійний холдинг «Метінвест».

Водночас прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко у коментарі УНІАН повідомив, що уряд України вживає заходів для ліквідації проблем у взаємній торгівлі з РФ.

Глава уряду Микола Азаров закликав вітчизняні ЗМІ не спекулювати на темі нібито існуючого конфлікту між Україною і Митним союзом.

Як повідомляв УНІАН, офіційно Російська Федерація висловлювала претензії до кондитерських виробів української корпорації Roshen, а також до низки молочних підприємств – виробників і експортерів сиру. Крім того, у середині липня уряд РФ ухвалив рішення не продовжувати на поточне півріччя квоти на безмитні поставки українських труб. Проте, за інформацією Федерації роботодавців України, з 00.00 годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила до профілю ризику системи управління ризиками усі без винятку українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час.