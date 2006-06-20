Турецька косметика горить і вибухає

У Стамбулі виникла сильна пожежа на фабриці з виробництва косметики. Пожежа періодично супроводжується вибухами, передає агентство DHA.

За інформацією телекомпанії CNN-Turk, у будівлі фабрики знаходяться балони з газом, і у разі їх вибуху пожежа може розповсюдитися на інші будови. Для гасіння вогню разом із додатковими нарядами пожежних команд місцеві власті запросили літаки.

Голова адміністрації району Чаталджа, де виникла пожежа, Алі ЧОЛАК повідомив журналістам, що триповерхова фабрика майже повністю згоріла, зазначає NEWSru. За його словами, жертв немає, оскільки всі працівники були евакуйовані відразу після виникнення пожежі. Причина займання поки що не встановлена.