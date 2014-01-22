В російській Думі заявили, що готові поїхати до Києва
19:33, 22 січня 2014Політика
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Представники Держдуми готові за потреби поїхати в Київ, якщо вони переконаються, що зможуть принести там користь
Члени Думи готові вирушити до Києва / Wikimedia
Про це заявив голова думського комітету у справах СНД Леонід Слуцький в інтерв'ю телеканалу "Росія-24", передає РИА Новости.
На його думку, сьогоднішня ситуація на Україні являє собою "апогей протистояння, і зараз від цього апогею необхідно повернутися до здорового глузду".
Слуцький вважає, що найближчі дні стануть вирішальними для Києва, і припускає, що в цій ситуації "здоровий глузд все-таки переможе".
"Ми на постійному зв'язку з українськими колегами, ми радимося, ми разом думаємо і за потреби поїдемо туди, якщо ми зуміємо принести там користь", - заявив Слуцький.
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