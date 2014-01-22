В російській Думі заявили, що готові поїхати до Києва

Про це заявив голова думського комітету у справах СНД Леонід Слуцький в інтерв'ю телеканалу "Росія-24", передає РИА Новости.

На його думку, сьогоднішня ситуація на Україні являє собою "апогей протистояння, і зараз від цього апогею необхідно повернутися до здорового глузду".

Слуцький вважає, що найближчі дні стануть вирішальними для Києва, і припускає, що в цій ситуації "здоровий глузд все-таки переможе".

"Ми на постійному зв'язку з українськими колегами, ми радимося, ми разом думаємо і за потреби поїдемо туди, якщо ми зуміємо принести там користь", - заявив Слуцький.