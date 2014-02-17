Міноборони розповів про використання спецтехніки ДСНС під час акцій протесту

15:50, 17 лютого 2014
Політика
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Під час акцій протесту техніка ДСНС залучалася на користь правоохоронців, визнає міністр оборони.

Во время акций протеста в Киеве использовалась спецтехника

Під час масових акцій протесту в Києві техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалася на користь правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«На сьогодні техніка ДСНС залучається, зокрема, для заборони тих незаконних дій, які відбуваються на вулиці під виглядом мирних демонстрацій», - сказав Лебедєв, відповідаючи на запитання журналістів, чи залучається спецтехніка щодо протестувальників.

Він також додав, що на сьогодні така техніка застосовується для вивезення сміття з Києва.

«Це не є втручанням: це взаємодія одного державного органу з іншими, це регламентовано нормативно-правовими актами», - відзначив Лебедєв.

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