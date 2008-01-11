Затримані журналісти СТБ не дають пояснень до прибуття адвоката

Столична міліція не вбачає будь-яких порушень законодавства з боку знімальної групи телеканалу СТБ та кореспондента Інтернет видання «Оглядач», які були затримані сьогодні співробітниками Управління державної охорони при спробі зняти зовнішній вигляд дач, які належать українським високопосадовців в Кончі-Заспі під Києвом.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві з посиланням на інформацію керівництва Голосіївського райвідділу міліції столиці, куди співробітниками УДО були доставлені журналісти для встановлення їх осіб і причин перебування на території, де розміщуються державні дачі.

«Міліція не вбачає порушення адміністративного і тим більше кримінального характеру в діях журналістів», - наголосили в ЦГЗ. При цьому у столичній міліції зазначили, що доставлені до райвідділу журналісти, зокрема Тетяна ЧОРНОВІЛ (Інтернет-видання «Оглядач»), написала пояснення щодо свого перебування на вище зазначеній території і була відпущена міліцією. У той же час кореспондентка СТБ Павлина ВАСИЛЕНКО та оператор телеканалу Юрій ДОЛГОРУЧКО відмовилися надавати будь-які пояснення до прибуття адвоката, і наразі перебувають в Голосіївському райвідділі міліції.

У свою чергу один із журналістів СТБ Осман ПАШАЄВ пояснив кореспондентові УНІАН, що знімальна група намагалася зняти в Кончі Заспі будівлі, які належать лідеру КПУ Петру СИМОНЕНКУ, Володимиру ЛИТВИНУ, Леонідові КУЧМІ, Леонідові КРАВЧУКУ.