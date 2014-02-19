Росія обіцяє "вжити весь вплив" для миру і спокою в Україні

"В Києві і ряді інших міст України цієї ночі в результаті злочинної діяльності радикальних сил від опозиції пролилася кров. Є загиблі і поранені як серед цивільного населення, так і серед правоохоронних сил, які відстоюють законні інтереси держави по забезпеченню правопорядку", - йдеться в повідомленні.

"У західних областях України справа дійшла до захоплення будівель органів міліції, прокуратури, військових частин. Молодчики знущаються над міліціонерами, військовослужбовцями, десятки яких отримали травми. По суті, йдеться про спробу силового захоплення влади.

Викликає обурення відсутність реакції на дії радикалів з боку лідерів опозиції, які, прикриваючись демагогічними гаслами про відданість демократії і європейським цінностям, потурають «коричневої» революції.

Не бачимо ми і виразної реакції європейських політиків та структур, які відмовляються визнати, що вся відповідальність за дії радикальних сил в Україні лежить на опозиції", - зазначає МЗС Росії.

Російська сторона вимагає, щоб лідери «площі» зупинили кровопролиття в своїй країні, негайно відновили діалог з законною владою без погроз і ультиматумів.

Також МЗС зазначив, що Україна є для Росії дружнім братньою державою, стратегічним партнером, "і ми вживемо всі наш вплив, щоб у цій країні запанували мир і спокій".