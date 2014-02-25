Мітингувальники встановили прапор Росії на будівлі парламенту Криму (фото)

Фото подій виставив у соціальній мережі ”Фейсбук” журналіст Олег Крючков.

Прапор Росії встановлено на тлі напису ”Верховна Рада Автономної Республіки Крим” над центральним входом у будівлю.

”Російський прапор на фронтоні Верховної Ради Криму. Люди скандують - ”Зняти тризуб!” - підписав знімок Крючков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховну раду Криму пікетують від 300 до 500 жителів Криму з вимогами ухвалити рішення, що забезпечують автономії незалежність від центральної влади України. Зокрема, вони вимагають від депутатів повернути конституцію автономії 1992 року, провести референдум про питання статусу Криму і захистити кримський ”Беркут” від радикалів. Протестувальники принесли прапори Криму, Росії і Георгіївський прапор і скандували ”Росія!” і ”Беркут!”.

До людей вийшов голова ВР автономії Володимир Константинов і заявив, що не має наміру покидати Крим і буде з його жителями до останнього. Він також сказав: ”Сьогодні Київ не хоче вирішувати наші проблеми, тому ми повинні об`єднатися і діяти рішуче. Сили у автономії і кримчан досить. Неонацизм у Криму не пройде. Ми не зрадимо Крим”.