Російські військові захопили ДП «Кримаерорух»

На вході до адміністративних приміщень аеропорту Сімферополя розташувалися 10-15 російських військових у масках і касках з автоматичною зброєю. Про це кореспондент Радіо Свобода повідомляє з аеропорту.

Також військові є на стоянці біля старого терміналу. Там же розташувалися представники так званої «самооборони» з георгіївськими стрічками. Військові на контакт не йдуть, вони встановили залізні бар’єри і рекомендують за них не заходити.

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Озброєні військові заблокували роботу державного підприємства «Кримаерорух», яке забезпечує авіаційну навігацію над територією півострова.

З військових джерел кореспонденту видання стало відомо, що аеропорт блокують не військовослужбовці Чорноморського флоту, а бійці спецпідрозділів Головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, які прибули до Криму з території Росії. Їхній літак приземлився на військовому аеродромі Чорноморського флоту в селищі Гвардійське.

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Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про захоплення російськими військовими аеропортів Сімферополя і Севастополя (Бельбек). Він назвав це актом агресії і військового вторгнення.