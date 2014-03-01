Міноборони: В ніч на суботу радикали планують вторгнення у військові частини в Криму

Як повідомляється на сайті відомства, радикали планують роззброїти особовий склад.

"Керівництву Міністерства оборони стало відомо, що з 2-ї до 5-ї години ранку у ніч з 28 лютого на 1 березня 2014 року радикально налаштовані сили планують здійснити незаконні дії, а саме: проникнути на територію військових частин, дислокованих в Автономній Республіці Крим та роззброїти особовий склад", - сказано у заяві.

"Міноборони застерігає від здійснення злочинних намірів, та офіційно повідомляє: у випадку вчинення зазначених дій невідомими, військовослужбовці Збройних Сил України діятимуть згідно із законодавством України та Статутами Збройних Сил України", - підкреслили у відомстві.