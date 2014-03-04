Представник США в РБ ООН назвала вигаданими доводи РФ про легітимність введення військ в Україну

Про це вона заявила під час екстреного засідання Ради безпеки ООН.

"Немає ніяких доказів утисків російських національних меншин в Україні загалом та в Криму зокрема. Все, про що говорять представники Росії - це вигадані загрози", - сказала вона.

Читайте такожПостпред Великобританії в ООН нагадав Росії, що зараз не 1968 рік

«Якщо послухати російського представника можна подумати, що московська влада є бригадою швидкого реагування для ради з прав людини і виступ не грунтується на фактах реальності», - зазначила Саманта Пауер.

Януковича вона назвала недійсним Президентом, а угоди 21 лютого нічого вартим папірцем. Вона закликала РФ повернути свої збройні сили на бази.

Як повідомляв УНІАН, представник Росії в РБ ООН Віталій Чуркін заявляє, що екс-президент України Віктор Янукович попросив президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну.