Розпочато розслідування щодо "народного мера" Севастополя - СБУ

Як повідомляє прес-центр СБУ, 18 березня ц.р. Службою безпеки України стосовно громадянина РФ Олексія Чалого дії якого спрямовувалися на насильницьке повалення конституційного ладу України, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.109 КК України.

«Порушуючи ст.ст. 12, 79 Закону України „Про місцеве самоврядування”, ст.ст. 14, 15 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та ст.ст. 8, 9 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, громадянин Російської Федерації Олексій Михайлович Чалий проголосив себе так званим «народним мером» м.Севастополя та обраний учасниками мітингу на посаду «Председателя координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя», зазначається в повідомленні.

Правоохоронцями встановлено, що через мережу Інтернет Чалий звернувся з проханням про надання матеріальної допомоги нібито місту Севастополь. Насправді ж, як з’ясувалося, ним було організовано надходження на підконтрольні йому розрахункові рахунки благодійної організації „35-та Берегова батарея” грошових коштів на суму 23,9 млн. грн. від резидентів Російської Федерації, з метою фінансування вищевказаних протиправних дій, йдеться в повідомленні.

Наразі слідство триває.