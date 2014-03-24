Командирів морпіхів Делятицького і Ломтєва на вертольоті РФ вивезли у невідомому напрямку

Командира морпіхів у Феодосії Дмитра Делятицького і заступника командира з роботи з особовим складом Ростислава Ломтєва на вертольоті російських окупантів вивезли в невідомому напрямку.

"Командир батальйону морської піхоти підполковник Дмитра Делятицкого, заступник командира по роботі з особовим складом Ростислава Ломтєва після штурму були захоплені і вертольотом РФ вивезені у невідомому напрямку", - написав у Facebook глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

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