Командирів морпіхів Делятицького і Ломтєва на вертольоті РФ вивезли у невідомому напрямку
09:59, 24 березня 2014Політика
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Командира морпіхів у Феодосії Дмитра Делятицького і заступника командира з роботи з особовим складом Ростислава Ломтєва на вертольоті російських окупантів вивезли в невідомому напрямку.
Командира морпіхів Делятицкого на вертольоті РФ вивезли в невідомому напрямку / REUTERS
"Командир батальйону морської піхоти підполковник Дмитра Делятицкого, заступник командира по роботі з особовим складом Ростислава Ломтєва після штурму були захоплені і вертольотом РФ вивезені у невідомому напрямку", - написав у Facebook глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
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