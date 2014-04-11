Нелегітимна держрада Криму прийняла Конституцію півострова

Конституція складається з 10 розділів та 95 статей, основні положення документа схожі зі статтями Конституції РФ, передає ИТАР-ТАСС.

У тексті вказується, що аннексований Крим є "демократичною, правовою державою в складі Російської Федерації і рівноправним суб'єктом РФ".Читайте такожРосія включила аннексований Крим до переліку суб'єктів РФ і у Конституцію

Зазначається, що "вищим безпосереднім вираженням влади народу є референдум і вільні вибори", захоплення влади і привласнення владних повноважень неприпустимі.

Конституція регламентує, що три мови - російська, українська і кримськотатарська є державними в анексованому Росією Криму.