Більдт: ЄС повинен допомогти Україні подолати кризу

Про це в ефірі "Шустер LIVE" заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Ми зробимо, повинні зробити більше. Це наш обов'язок. У вас збанкрутувала економіка, вам потрібні величезні реформи, дуже серйозна допомога", - сказав він.

Більдт заявив, що Євросоюз повинен допомагати Україні подолати кризу, але і парламент і уряд повинні "вжити певні заходи, щоб ЄС міг надати ту допомогу, яку ми хочемо, і, я сподіваюся, зможемо".

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За його словами, Угода про асоціацію України і ЄС - документ, який повинен бути підтверджений реальними діями.

"Велика частина виробленого в Україні вже відповідає європейським вимогам, але потрібно модернізувати українську економіку, втім, як і шведську", - додав Більдт.