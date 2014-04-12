Порошенко закликає негайно скликати засідання РНБО щодо ситуації на сході України

Кандидат у президенти України, позафракційний народний депутат України Петро Порошенко закликає негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України для ухвалення рішення щодо ситуації на сході України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, про це він сказав в ефірі телеканалу ”Рівне-1”.

”Негайно скликати РНБО аби ухвалити рішення виконувача обов`язків президента. Потрібна чітка координація, аж до застосування антитерористичної операції”, - заявив Порошенко.

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За його словами, ”якщо не навести негайно порядок у конкретному місті, то дії цих терористів, які фінансуються з-за кордону, які готуються фахівцями спецслужб сусідньої держави, то ми матимемо значно більший обсяг проблем, з якими буде дуже важко впоратися”.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не відмовилася від спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

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6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молоді люди з проросійськими гаслами вчинили спроби захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть приєднання до Росії.

Донецька ОДА і УСБУ в Луганську – досі в руках озброєних сепаратистів.

Сьогодні вночі в Донецьку сепаратисти захопили обласну прокуратуру, будівлю вже звільнено від сторонніх, а також в місті Слов`янськ – райвідділ міліції, міськадміністрацію і будівлю СБУ.

Крім того, в Донецьку захоплено будівлі обласних управлінь МВС і СБУ