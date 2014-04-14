Росія імпортує тероризм в Україну - МЗС

Російська Федерація імпортувала тероризм в Україну, заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський на прес-брифінгу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "ми маємо всі підстави вважати, що Росія імпортує тероризм в Україну".

Лубківський наголосив, що закінчились ті дні, коли Росія була союзником світу у боротьбі з тероризмом. А вчорашнє засідання в Радбезі ООН довело, що Росії вже ніхто не вірить.

Читайте такожЛавров погрожує зірвати зустріч щодо України в Женеві

Заступник глави МЗС наголосив, що Росія на сході України реалізовує той самий сценарій, як і в Криму, використовуючи своїх професійних військових, диверсантів і спеціальних агентів у начебто мирних протестах акціях протесту.

"Це не рух народу - це повна іноземна агресія проти України", - наголосив він, додавши, що в української сторони є всі докази втручання російської сторони, і частину доказів Україна вже передала ООН.

Читайте такожДещиця вимагає припинити діяльність спецслужб РФ на сході України

Як повідомляв УНІАН, озброєні російські бойовики провокують зіткнення на сході України.

13 квітня держсекретар США Джон Керрі попередив голову МЗС Росії Сергія Лаврова, що на РФ очікують нові наслідки, якщо вона не здійснить кроки з деескалації ситуації на сході України, повідомив Держдепартамент США. Керрі висловив глибоке занепокоєння тим, що нинішні напади бойовиків на адміністративні будівлі в кількох містах на сході України направлялися зовнішньою силою. Бойовики були озброєні російською зброєю й одягнені в таку ж уніформу, яка була на російських військових, які окупували Крим, підкреслює Держдепартамент.