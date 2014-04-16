Влада Тернополя наполягає на відновленні військових частин на Західній Україні

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», з відповідним звернення вони звернулися до Міністерства оборони.

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У ньому нагадується, що ще 23 листопада 2012 року міська рада Тернополя зверталася до керівництва держави щодо недопущення розформування одинадцятої гвардійської артилерійської бригади, яка базувалась в Тернополі.

«Тоді, на жаль, до нас не дослухалися. 24 березня міська рада повторно зверталася з цього приводу до в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха з аналогічним проханням. Маємо сподівання, що цього разу нас почують», – коментує звернення Надал.

Він зазначив, що в Тернополі є належна матеріально-технічна база та навчальний центр на території колишньої військової частини.

На оперативність прийняття рішення розраховує і голова ОДА.

«За правління режиму Януковича цілеспрямовано розвалювалася армія, зокрема і на заході України. Ми залишилися практично без військової частини, тому виступаємо за її повернення. Зараз дуже нелегкий час, коли ворог захопив Український кримський півострів і вже зазіхає на наш схід. Але Міністерство оборони ще не дало своєї офіційної відповіді. Сподіваємося, що відповідь буде однозначно позитивною. Принаймні ми на цьому наполягаємо!», – сказав Сиротюк.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Тернопільська міська рада на черговій сесії прийняла звернення до тодішніх президента України Віктора Януковича та міністра оборони України Дмитра Саламатіна в якому висловила стурбованість приводу того, що 11-ту Тернопільську окрему гвардійську артилерійську Київську орденів Червоного Прапора і Богдана Хмельницького 2 ступеня бригаду, яка розташована в Тернополі, не включено до перспективного складу Збройних Сил України. Депутати закликали з метою зміцнення обороноздатності держави прийняття рішення про збереження 11-ї гвардійської артилерійської бригади у складі ЗСУ. Незважаючи на дане звернення, бригаду було розформовано 31 грудня 2013 року.