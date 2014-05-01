Сепаратисти Донецька "домовилися" з місцевою міліцією про спільне чергування на блокпостах

Про це повідомляє "Острів".

Прихильники самопроголошеної Донецької народної республіки заявили, що "домовилися" з міліцією про спільне чергування на блокпостах на в'їзді в Донецьк, і попрямували висловлювати "ввічливий протест" прокуратурі Донецької області.

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Представник самопроголошеної Донецької Народної республіки оголосив після переговорів з керівництвом міської міліції, що "правоохоронці з народом".

За його словами, зокрема, досягнута домовленість про те, що на п'яти блокпостах на в'їзді в Донецьк спільно з міліцією будуть чергувати сепаратисти з ДНР і "Народного ополчення Донбасу".

"І не один "правосек" не пройде повз наших хлопців", - заявив він.

Завтра, як зазначив сепаратист, запланована така ж зустріч з начальником облуправління міліції для досягнення таких самих домовленостей. При цьому представник він підкреслив, що це не міліція, а прокуратура затримує бойовиків.

"Зараз ми підемо і ввічливо висловимо свій протест проти підтримки "київської хунти", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в місті Костянтинівка Донецької області російські терористи взяли в полон керівника місцевої організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Артема Попика.