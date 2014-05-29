Останні фото генерала Кульчицького, загиблого у збитому терористами вертольоті
19:02, 29 травня 2014Політика
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Активіст співтовариства "Армія СОС" Юрій Касьянов, який перебуває на місці подій в Слов'янську, опублікував у своєму Facebook фото генерала Кульчицького, який загинув у збитому терористами вертольоті.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні під Слов'янському близько 12.30 в районі проведення АТО під час розвантаження продуктів харчування на четвертий блокпост терористи збили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України, в результаті чого загинули 12 осіб, у тому числі і генерал Кульчицький.
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