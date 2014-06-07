Інавгурація п'ятого президента України Петра Порошенка (онлайн-трансляція)

Сьогодні відбулася інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка.

11:12 Президент Порошенко вирушив на територію Національного заповідника "Софія Київська" після підняття державного прапору під гімн України. Пролунало 10 залпів салюту. Почесна варта пройшлася маршем перед президентом і головнокомандувачем Порошенком.

10:02 Порошенко прибув на Софійську площу.

11:01 Снайпери на будівлях на Софійській площі.

10:58 Президент України Петро Порошенко заявляє, Україна була, є і буде унітарною державою.

«Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз потрібно делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради, але Україна була є і буде унітарною державою. Марення про федералізацію не має грунту для України», - наголосив Порошенко.

10:57 Президент України Петро Порошенко вирушив на Софіївську площу.

10:53 Завершилася перша частина інавгурації Президента України у ВР.

10:51 ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ ЯКНАЙШВИДШЕ ПІДПИСАТИ УГОДУ ПРО АСОЦІАЦІЮ, ЩО БУДЕ КРОКОМ ДО ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄС.

10:47 Запрацював офіційний сайт президента України Петра Порошенка

10:42 ПОРОШЕНКО: УКРАЇНСЬКА МОВА БУДЕ ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ.

10:39 КРИМ БУВ, Є І БУДЕ УКРАЇНСЬКИМ - ПОРОШЕНКО

10:38 Порошенко: ніхто нас не захищатиме, поки ми не вчимося захищатися самі.

10:35 ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ, ЩО БУДЕ СТВОРЕНО КОРИДОР ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ НАЙМАНЦІВ.

10:32 Порошенко: Янукович фінансує терористів і несе повну відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.

10:29 Президент України Порошенко попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання тих, кто загинув за волю і незалежність України.

10:20 Порошенко отримав державні символи Президента України.

10:19 Порошенко присягнув на вірність українському народу.