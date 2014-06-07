Інавгурація п'ятого президента України Петра Порошенка (онлайн-трансляція)

12:00, 07 червня 2014
Політика
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Новообраний президент виступив у Верховній Раді і їде на Софійську площу. 

Сьогодні відбулася інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка.

11:12 Президент Порошенко вирушив на територію Національного заповідника "Софія Київська" після підняття державного прапору під гімн України. Пролунало 10 залпів салюту. Почесна варта пройшлася маршем перед президентом і головнокомандувачем Порошенком.

Підняття прапору

10:02 Порошенко прибув на Софійську площу.

11:01 Снайпери на будівлях на Софійській площі. 

публикацияEvgen Buderatsky.
 

10:58 Президент України Петро Порошенко заявляє, Україна була, є і буде унітарною державою.

«Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз потрібно делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради, але Україна була є і буде унітарною державою. Марення про федералізацію не має грунту для України», - наголосив Порошенко.

10:57 Президент України Петро Порошенко вирушив на Софіївську площу.

10:53 Завершилася перша частина інавгурації Президента України у ВР.

10:51 ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ ЯКНАЙШВИДШЕ ПІДПИСАТИ УГОДУ ПРО АСОЦІАЦІЮ, ЩО БУДЕ КРОКОМ ДО ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄС.

10:47 Запрацював офіційний сайт президента України Петра Порошенка

10:42 ПОРОШЕНКО: УКРАЇНСЬКА МОВА БУДЕ ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ.

10:39 КРИМ БУВ, Є І БУДЕ УКРАЇНСЬКИМ - ПОРОШЕНКО

публикацияMustafa Nayyem.
 

10:38 Порошенко: ніхто нас не захищатиме, поки ми не вчимося захищатися самі.

10:35 ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ, ЩО БУДЕ СТВОРЕНО КОРИДОР ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ НАЙМАНЦІВ.

10:32 Порошенко: Янукович фінансує терористів і несе повну відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. 

10:29 Президент України Порошенко попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання тих, кто загинув за волю і незалежність України. 

Президент України Петро Порошенко

10:20 Порошенко отримав державні символи Президента України.

10:19 Порошенко присягнув на вірність українському народу. 

10:12 До будинку ВР увійшов новообраний України президент Порошенко.
10:01 До Верховної Ради України, де сьогодні проходить інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка, приїхала делегація США
09:43 До Верховної Ради України, де сьогодні відбудеться церемонія інавгурації новобраного президента України Петра Порошенка, прибувають представники іноземних делегацій та народні депутати України.
09:23 Червоний килим для Порошенка вже готовий.
09:02 Церемонія має розпочатися о 10:00. 
Глава держави присягне на вірність народу України та звернеться до людей із промовою на урочистому засіданні Верховної Ради. Друга частина відбудеться в Києві на Софійській площі, передає ТСН.

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Усі головні моменти інавгурації ви можете побачити у прямому ефірі.

На офіційну церемонію прибудуть президенти і прем'єр-міністри щонайменше 20 країн. При цьому лідери багатьох країн вже привітали новообраного главу держави з перемогою на виборах і пообіцяли всіляку підтримку. 

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Як відомо, Петро Порошенко переміг на виборах президента 25 травня в першому турі, набравши 54,7% голосів.

У Польщі він заявив, що під час інаугурації ним буде запропонований шлях розв'язання кризи на Сході України через широку амністію і децентралізацію влади.

Відео ТСН
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