Інавгурація п'ятого президента України Петра Порошенка (онлайн-трансляція)
Новообраний президент виступив у Верховній Раді і їде на Софійську площу.
Сьогодні відбулася інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка.
11:12 Президент Порошенко вирушив на територію Національного заповідника "Софія Київська" після підняття державного прапору під гімн України. Пролунало 10 залпів салюту. Почесна варта пройшлася маршем перед президентом і головнокомандувачем Порошенком.
10:02 Порошенко прибув на Софійську площу.
11:01 Снайпери на будівлях на Софійській площі.
10:58 Президент України Петро Порошенко заявляє, Україна була, є і буде унітарною державою.
«Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз потрібно делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради, але Україна була є і буде унітарною державою. Марення про федералізацію не має грунту для України», - наголосив Порошенко.
10:57 Президент України Петро Порошенко вирушив на Софіївську площу.
10:53 Завершилася перша частина інавгурації Президента України у ВР.
10:51 ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ ЯКНАЙШВИДШЕ ПІДПИСАТИ УГОДУ ПРО АСОЦІАЦІЮ, ЩО БУДЕ КРОКОМ ДО ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄС.
10:47 Запрацював офіційний сайт президента України Петра Порошенка
10:42 ПОРОШЕНКО: УКРАЇНСЬКА МОВА БУДЕ ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ.
10:39 КРИМ БУВ, Є І БУДЕ УКРАЇНСЬКИМ - ПОРОШЕНКО
10:38 Порошенко: ніхто нас не захищатиме, поки ми не вчимося захищатися самі.
10:35 ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ, ЩО БУДЕ СТВОРЕНО КОРИДОР ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ НАЙМАНЦІВ.
10:32 Порошенко: Янукович фінансує терористів і несе повну відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.
10:29 Президент України Порошенко попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання тих, кто загинув за волю і незалежність України.
10:20 Порошенко отримав державні символи Президента України.
10:19 Порошенко присягнув на вірність українському народу.
Чистий килим для нового президента. \ фото Denys V. Kryvopalyi pic.twitter.com/7qRad3q98C
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) 7 июня 2014
Журналісти вже чекають на початок церемонії. На подвір'ї Ради - червоний килим \ фото Denys V. Kryvopalyi pic.twitter.com/2zBj6dOr8f
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) 7 июня 2014
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Усі головні моменти інавгурації ви можете побачити у прямому ефірі.
На офіційну церемонію прибудуть президенти і прем'єр-міністри щонайменше 20 країн. При цьому лідери багатьох країн вже привітали новообраного главу держави з перемогою на виборах і пообіцяли всіляку підтримку.
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Як відомо, Петро Порошенко переміг на виборах президента 25 травня в першому турі, набравши 54,7% голосів.
У Польщі він заявив, що під час інаугурації ним буде запропонований шлях розв'язання кризи на Сході України через широку амністію і децентралізацію влади.