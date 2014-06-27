ГПУ оголосила Рената Кузьміна в міжнародний розшук

"У зв'язку з переховуванням підозрюваного від органу попереднього розслідування, слідчим ГПУ прийнято рішення про оголошення Рената Кузьміна в розшук, в тому числі і міжнародний. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.

Читайте такожМВС оголосило в розшук Рената Кузьміна

Нагадаємо, стосовно колишнього першого заступника генпрокурора порушено справи за ч. 3 ст. 27; ч. 2 ст. 375; ч. 3 ст. 27 і ч . 3 ст. 371 Кримінального кодексу ("види співучасників"; "винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"; "завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою"). Він підозрюється в організації в 2010 році незаконного затримання колишнього глави МВС Юрія Луценка і підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.