У Білорусі затримали депутата, який у складі делегації їхав до Савченко

Про це повідомляє Фонд "Відкритий Діалог".

Наразі політик знаходиться під охороною у транзитній зоні аеропорту.

"Мені повідомили що я є персоною нон-грата в Білорусі. Це, для мене дивно, адже я завжди підтримував цю країну та поділяв оцінки ситуації її керівництвом. Це може свідчити лише про одне - незалежної білоруської політики не існує, вона цілком базується на вимогах "старшого брата", - цитує Фонд слова народного депутата.

"Зараз мене закрили в кімнаті ще з одним чоловіком, громадянином Грузії. Фотографувати, як і покинути кімнату забороняє капітан прикордонної служби, який стоїть на вході. Я вимагатиму роз’яснень та письмових інструкцій стосовно заборони і на фотографування, і на в’їзд в цю країну", - заявив Бригинець.

На своїй сторінці в Фейсбук депутат підтвердив, що його затримали в Білорусі і при цому не пояснили причин.

"Заарештувати нардепа сусідньої країни, який рухався по дипломатичному паспорту і, відповідно, має дипломатичний імунітет - це небачене хамство", - написав нардеп.

Допис by Олександр Бригинець За словами Бригинця, письмового розпорядження про його затримання нема. "Капітан Щерба подати мені якісь документи чи якісь розпорядження, які забороняють мені пересуватися по транзитній зоні не зміг. Більше того, він повідомив, що це усна вказівка когось із керівництва", - написав політик . Допис by Олександр Бригинець

Бригинець прямував з Києва в Москву у складі офіційної делегації парламентарів та правозахисників.

До складу делегації, з української сторони, входять також народні депутати Оксана Продан та Олег Осуховський, представники Фонду "Відкритий Діалог", ГО "Центр громадянських свобод", ГО "Центр інформації про права людини", українські журналісти.

З польської сторони - парламентарі Томаш Маковський та Малгоржата Госієвська.

Делегація була сформована за ініціативою Фонду "Відкритий Діалог" та за сприяння Міністерства закордонних справ України з метою спостереження за процесом над льотчицею Надією Савченко.

Програмою візиту заплановане спілкування з адвокатами Надії, правозахисниками, відвідання Надії Савченко в СІЗО міста Воронєжа.

Фонд "Відкритий Діалог" зв’язався з МЗС та повідомив їм про цю ситуацію.