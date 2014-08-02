Львівські десантники знищили колону терористів, що рухалася до Луганська

У Луганській області львівські десантники 80-ої окремої аеромобільної бригади знищили колону терористів, що рухалася з боку міста Суходольськ до Луганська.

Про це кореспондентові УНІАН заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.

За його словами, інформація одержана безпосередньо з місць події членами його громадської організації, а також від українських військових.

«Вночі 1 серпня 80-а окрема аеромобільна бригада львівських десантників, що обороняє Луганський аеропорт, завдяки розвідданим, одержаним від інформгрупи «Права справа», знову знищила велику колону бойовиків, що рухалась від Суходольська до Луганська», - розповів Снегирьов.

Він зазначив, що українські військові влаштували засідку, і в результаті вдало проведеної операції знищили 7 танків противника, 5 БТРів, 3 установки «Град» і близько 7 машин з боєзапасом. «Втрати бойовиків також склали близько 120-150 осіб», - додав Снегирьов.

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Він також повідомив, що за інформацією джерел, близьких до самопроголошеної «Луганської народної республіки», в контррозвідці «ЛНР» не чекали, що українські військові якимсь чином одержать точні дані про час і маршрут проходження колон бойовиків».

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