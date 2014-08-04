У Суходольськ залізницею з РФ прибуло 10 вагонів живої сили і техніки — активісти

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, таку інформацію йому надали місцеві жителі, а також член його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.Читайте також10 танків, які переправили з РФ, рухаються у напрямку Донецька - РНБО

«Сьогодні вночі до України вперше жива сила і техніка з Росії була доставлена залізницею. На станції Суходольськ о 01.00 ночі розвантажилося 10 вагонів з живою силою і технікою, зокрема з гаубицями та іншою важкою артилерією», - сказав Снєгирьов, додавши, що, найімовірніше, техніка була передислокована з Чеченської Республіки.

Він також повідомив, що після розвантаження було сформовано дві колони, одна з яких попрямувала в бік Луганська, а друга до міст Молодогвардійськ і Краснодон.