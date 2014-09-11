У Держдепі не пiдтвердили інформацію про виведення з України 70% військ РФ

Про це сказала представник Держдепартаменту Марi Харф на брифiнгу у Вашингтонi, повідомляє прес-служба вiдомства.

"Ми не можемо незалежно пiдтвердити цi повiдомлення", - сказала вона.

Читайте такожОбама: США згуртували світ проти російської агресії на підтримку УкраїниЗа словами Харф, такi дiї стали би "невеликим першим кроком", який слід зробити Росiї для деескалацiї ситуації на Донбасi.

Як повiдомляв УНIАН, 10 вересня президент Порошенко на розширеному засіданні уряду заявив, що Росія вивела 70% своїх військ з території України. "Остання інформація від нашого Головного управління розвідки - 70% військ Російської Федерації відведені за кордон", - сказав він.

За рiзними даними, на Донбасi перебувають вiд 1 до 6 тис. росiйських військовослужбовців.