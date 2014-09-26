Нацгвардія отримала 10 танків, які мали бути направлені в Конго - Полторак



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на танковому полігоні в Башкирівці Чугуївського району Харківської області заявив командувач Нацгвардії Степан Полторак.

“Це танки Т-64Б. Вони мали їхати за контрактом в Конго, але рішення було прийнято, що коли йде війна в країні, не можна продавати техніку”, - сказав Полторак.

За його словами, це не нові, а модернізовані та реконструйовані танки Т-64 на заводі ім. Малишева.

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Полторак відзначив, що отримані танки зараз готуються, на них завершують навчання військовослужбовці, після цього техніка буде направлена в зону антитерористичної операції.

Полторак додав, що екіпажі першої групи танків вже завершують навчання і найближчим часом відправляться у зону АТО.

Він зауважив, що на сьогодні також триває підготовка особового складу Нацгвардії і техніки до зими. Полторак підкреслив, що на сьогодні бійці Нацгвардії і техніка готові до роботи в зимовий умовах на 98%.