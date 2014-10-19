Глава УГКЦ заявив про визнання УПЦ МП єдиною канонічною Православною Церквою в Україні

Про це він сказав в ефірі SiriusXM The Catholic Channel 16 жовтня, повідомляє департамент інформації УГКЦ.

"Сьогодні для нікого не є секретом, що єдиною канонічною Православною Церквою в Україні, тобто такою, яка перебуває в повноті сопричастя зі світовим православ’ям, є Українська Православна Церква в єдності з Московським патріархатом. Існують й інші православні церковні спільноти, які в часи незалежності України, у різний час та з різних причин, відлучилися від цього патріархату; їх інші Православні Церкви вважають неканонічними”, - зазначив глава УГКЦ.

“Ми, як Східна Католицька Церква, вболіваємо з приводу цих поділів в українському православ’ї, але поважаємо канони та внутрішній порядок православної сторони. Ніколи з нашого боку не було намагання втручатися у внутрішні справи Православної Церкви, чи дискутувати про її канонічність, чи заохочувати якусь спільноту від когось відколюватися. Новими розколами, від’єднаннями чи приєднаннями цій справі не зарадиш”, - підкреслив Блаженніший Святослав.

“Ми переконані, що українські православні дадуть собі раду без нас. Разом із тим сподіваємося, що ці розколи в недалекому майбутньому вдасться залікувати. Яку роль тут відіграють Москва чи Константинополь, якою буде ця єдина помісна Православна Церква в Україні – побачимо”, - підсумував глава УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Ватикані відбулася зустріч Папи Римського Франциска і голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва), на якій глава ВЗЦЗ МП розповів понтифіку про ситуацію на сході України і повідомив про залученність УГКЦ, на думку РПЦ, у політичний конфлікт. Cторони обговорили різні аспекти православно-католицької взаємодії.