У госпіталі можна отримати невідкладну допомогу, хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок і дітей, включаючи акушерство.

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу.

Про це повідомив голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.

"Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу всім, хто потребуватиме її в умовах війни", - зазначив він.

За словами голови ОВА, в госпіталі можна отримати невідкладну допомогу, хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок і дітей, включаючи акушерство.

Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів.

"Є велика команда - близько сотні медпрацівників. Частина з них має досвід роботи в Іраку. Все необхідне для надання допомоги медики привезли з собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово", - розповів Козицький.

Він додав, що цього тижня запрацює також польовий госпіталь на Яворівщині, який розгорнуть ізраїльські медики.

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