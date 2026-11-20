У ніч на 20 листопада російські окупанти запустили по Україні 27 балістичних ракет.

Тактика удару росіян по Україні цього разу була особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин. При цьому українські захисники змогли уразити три російські установки для запуску балістичних ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Станом на цей ранок від ночі Росія запустила більш ніж 400 ударних дронів і понад 110 ракет, із них 27 балістичні", - зазначив Зеленський.

За його словами, цей удар росіяни розтягнули по багатьох містах та регіонах України.

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Як зауважив глава держави, абсолютно всі цілі – це звичайна цивільна інфраструктура, те, що забезпечує життя людей.

"Енергетичні об’єкти, логістика – мости через Дніпро, об’єкти залізниці. Були удари, зокрема, по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки", - доповів президент.

Разом з тим, на цей час відомо, що російський удар убив 8 людей. Ще майже 30 людей поранені.

Наразі відновлення енергетики та інфраструктури вже триває всюди в Україні, де це дозволяє безпекова ситуація.

Якою була тактика повітряного нападу РФ

"Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Один із найбільш масованих ударів. Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів", - наголосив Зеленський.

Він додав, що загиблі вже були тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об’єктів, а росіяни завдавали повторних ударів.

Окремо президент зазначив, що загалом збиті 79 крилатих ракет. Зокрема, щодо крилатих ракет українські воїни спрацювали дуже фахово:

"Дуже добре спрацювала українська бойова авіація – наші F-16, "Міражі" та МіГи. З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами".

Ураження російських пускових установок

Також Зеленський відзначив українських військових, які намагаються наявними засобами знищувати пускові російської балістики:

"Цієї ночі ми уразили три пускові. Одна знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження".

Звернення до партнерів

Як заявив Зеленський, потрібна й чітка відповідь світу на російську масовану атаку.

"Важливо, щоб були не тільки заяви партнерів про підтримку України та українців, а й виконання конкретних домовленостей щодо ППО", - додав президент.

Зеленський доручив МЗС України за сьогодні зв’язатися з кожним із партнерів, які вже почали готувати пакети ППО.

"Треба прискорити постачання. Окремо проговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо", - наголосив Зеленський.

Крім того, як зауважив глава держави, ініціатор війни Володимир Путін завдав удару дуже демонстративно, а саме: "після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось "переділити" світ":

"На фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю".

Удар по Україні

За даними Генерального штабу ЗСУ, Силам оборони вдалося перехопити лише 3 балістичні ракети.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що у ніч на 20 листопада під російським ударом були Київ і девʼять областей. В даний час відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 8 людей, ще 28 отримали поранення.

За попередніми даними: у Києві - 6 загиблих, 15 постраждалих, у Львівській області - 2 загиблих, у Харкові 4 постраждалих внаслідок удару по медичній установі.

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