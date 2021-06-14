Учасники акції виступають проти виведення телебачення з-під дії "мовного" закону.

Близько півсотні людей зібралися на вулиці Садовій, 3а, протестуючи проти спроб скасувати перехід на українську мову з 16 липня усіх фільмів і серіалів, які транслюються на телевізійних каналах.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 10:00 розпочнеться засідання гуманітарного комітету Верховної Ради, на якому планується розглянути законопроект № 4107, яким пропонується вивести з-під дії норм закону про мову все, що стосується мови на телебаченні, та віднести врегулювання використання іноземних мов на телебаченні до закону "Про телебачення і радіомовлення".

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Учасники акції наголосили, що, згідно з чинним законодавством, вже з 16 липня всі фільми, серіали тощо мають транслюватися виключно українською мовою. Однак даний законопроект взагалі виводить питання регулювання використання мови з-під "мовного" закону.

Пропонується, щоб мовне питання на телебаченні регулювалося виключно законом "Про телебачення і радіомовлення".

Учасники акції скандують: "Заважає мова? Геть до Ростова!".

Також вони вигукують: "Руки геть від мови".

Крім того, учасники акції нагадали, що це вже не перша спроба перешкодити українізації українського телерадіопростору: нещодавно до парламенту було внесено два законопроекти - № 5554 та № 5554-1, якими пропонувалося на невизначений термін відкласти показ фільмів українською мовою на телебаченні нібито через карантин.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук зареєстрували у Верховній Раді законопроект №5554 "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Цим законопроектом передбачається відтермінувати норми, які стосуються обов’язковості транслювати фільми на телебаченні виключно українською мовою, у тому числі, шляхом дублювання. Відповідно до нині чинного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ці норми мають вступити в дію 16 липня поточного року, а в законопроекті передбачалося, що вони мають вступити через два місяці після завершення карантину.

Проте 1 червня депутати не підтримали включення до порядку денного законопроекту.

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Автор: Дмитро Хилюк