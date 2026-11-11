В Абу-Дабі Буданов зустрівся з організатором замаху на себе, - Le Monde

Після чотирьох годин обговорень сторони не досягли відчутного прогресу, а Росія продовжила опиратися вимозі про припинення вогню.

Під час переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі керівник Офісу президента Кирило Буданов зустрівся з представником російської делегації Дмитром Мінаєвим. За даними української розвідки, саме він організував замах на Буданова у 2019 році, повідомляє французьке видання Le Monde.

Зустріч відбулася у вівторок, 10 листопада, у п'ятизірковому готелі Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Дабі, де протягом двох днів тривали переговори щодо завершення війни.

Мінаєв очолює контррозвідку російської Федеральної служби безпеки та входив до складу російської делегації. За інформацією української розвідки, він причетний до організації замаху на Буданова сім років тому.

Відео дня

Журналісти Le Monde звернули увагу на реакцію українського посадовця: під час зустрічі зі своїм російським опонентом Буданов мав вигляд людини, яка з іронією сприймає ситуацію, ніби розпізнав чергову провокацію Володимира Путіна.

Кого Путін відправив в Абу-Дабі

Як повідомлів УНІАН, до російської переговорної групи також включили двох високопосадовців ФСБ, пов'язаних із діяльністю російських спецслужб проти України. Один із них – Дмитро Мінаєв – увійшов до експертної групи, інший – Олексій Комков – очолив П'яту службу ФСБ.

Крім того, є ще один цікавий момент: у складі російської делегації на тристоронніх переговорах з Україною та США в Абу-Дабі є троє уродженців сучасної України. Йдеться про помічника Володимира Путіна Володимира Мединського, генерал-лейтенанта військової розвідки Олександра Зоріна та генерала ФСБ Дмитра Мінаєва. Усі вони зробили кар'єру в російських державних або силових структурах.

Вас також можуть зацікавити новини: