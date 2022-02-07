Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн грн.

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті.

Як повідомляє ДБР, слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн грн.

"Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 р. між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн", - повідомили у ДБР.

Так, наразі слідчі вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.

Дії посадовців попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Читайте такожДБР проводить обшуки в Антирейдерській комісії Мін'юсту: причини невідомі – ЗМІЯк повідомляв УНІАН, раніше Державне бюро розслідувань навідалося з обшуком до колишнього керівника НАК "Нафтогаз України".

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