За даними журналіста, багато висловів Марії Воронцової співзвучні за змістом риториці Путіна.

Дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова, ймовірно, є учасником одного з чатів випускників МДУ і висловлюється там на політичні теми.

Про це повідомляєжурналіст Дмитро Колезєв, якому один з учасників цього чату передав скріншоти з її повідомленнями.

Журналісту підтвердили кілька людей, що Марія Воронцова бере участь у листуванні під ім'ям Maria V. Вступивши в чат випускників факультету МДУ восени 2021 року, вона представилася як Марія Воронцова.

У чаті перебувають понад 170 осіб і старожили чату "періодично попереджають новеньких, якщо хтось з Воронцовою починає дуже сильно сперечатися".

За даними журналіста, багато висловів Воронцової співзвучні за змістом риториці Путіна.

"Нікому на Заході не потрібна наша країна процвітаючою. Завжди робилося все можливе, щоб цього не допустити. І надалі буде робитися. І якщо раптом вийде, а вже майже вийшло в 90-е, і Росія стане-таки повноцінним сировинним придатком США і ЄС, я подивлюся, кого ви будете звинувачувати за те, що ми живемо не в процвітаючій економіці. Діти малі, чесслово", - пише вона.

"Ми зараз не німці в 30-х. Більше схожі на тих, кого вони виганяли якраз", - стверджує вона в іншому листуванні.

Maria V також пише, що в 90-ті Росія імпортувала зерно.

"Це ж позорище. Тепер ми - один з головних експортерів. Це теж на порожньому місці? Так, начаклували. Є проблеми у нас? Є, ніхто і не заперечує. І зрадників багато, і корупція є, і бюрократія жахлива. Питання: де цього всього немає?",- вважає Воронцова.

Вона критикує співрозмовників за використання слова "анексія" щодо приєднання Криму до Росії, називаючи подію "волевиявленням народу".

"НАТО ніколи не залишить Крим без військової бази, якщо добереться до нього", - припускає вона.

Дочка Путіна постійно повторює риторику російської влади про американські лабораторії на території України. Вона вважає, що ЦРУ керують російськими ЗМІ та опозицією.

Крім того, вона іноді реагує на репліки учасників про Путіна, але не каже, що це її батько.

Як повідомляв УНІАН, Марія Воронцова розлучилася зі своїм чоловіком - нідерландським бізнесменом Йорритом Фаассеном. Стало відомо, що її шлюб розпався, в тому числі і через введені проти Росії санкції.