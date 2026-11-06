Мирна угода щодо України може торкнутися всієї Європи, - Трамп

Він також знайшов виправдання вбивству мирних українців.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках врегулювання війни в Україні може бути досягнута масштабна угода, наслідки якої виходитимуть далеко за межі самої країни. Про це пише Clash Report.

"Угода буде укладена. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я б навіть сказав, що вона може торкнутися всієї Європи. Це буде велика, чудова угода. Усі будуть у захваті", - заявив він.

Журналіст запитав його, чи порушував президент питання щодо того, що "прямо зараз Путін вбиває мирних українських жителів - у їхніх квартирах, в автобусах, у школах, і постійно робить мирних жителів своїми мішенями".

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"Я завжди порушую це питання, але говорю й про зворотну ситуацію - адже з того боку теж вбивають... Росія теж втрачає мирних жителів. Це кривава бійня", - додав Трамп.

Він також повідомив, що зустрівся зі спецпредставником президента РФ Кирилом Дмитрієвим, який був одним із учасників зустрічі з першою леді США Меланією Трамп. Водночас із представниками української делегації Трамп не зустрічався.

Переговори щодо України та Трамп

Раніше колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після поразки республіканців на проміжних виборах Трамп втратить свій вплив у внутрішній політиці, але продовжить домінувати у зовнішній, зокрема в питанні України.

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