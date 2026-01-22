Ексадвокат Киви увійшов до комісії з обрання керівництва САП

Також на його рахунку такі справи як захист обвинуваченого у вбивстві Катерини Гандзюк.

Рада прокурорів України включила до конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олексія Шевчука – колишнього адвоката зрадника України Іллі Киви.

Як повідомляє Телебачення Торонто у Telegram, Шевчук – речник Національної асоціації адвокатів України, адвокат. У 2023 році його позбавили адвокатської ліцензії за порушення професійної етики.

Також він балотувався у КМДА від партії Кличка "Удар".

"На рахунку Шевчука – такі справи як захист обвинуваченого у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера, захист честі та гідності Іллі Киви, захист Геннадія Корбана, коли того підозрювали у керівництві обʼєднаним збройним угрупованням, захист догхантера Святогора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що він підтримував "диктаторські закони 16 січня" 2014 року та вів авторську програму на каналі Медведчука ZIK.

У своєму Facebook Шевчук підтвердив, що пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів та був обраний і рекомендований на посаду одного з членів конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника.

"Так, я є і був адвокатом Іллі Киви – у період, коли він обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин. Саме тоді, на моє переконання, він увійшов у конфлікт з групами "активістів", яких пов’язували з поширенням наркотиків у сумнозвісному клубі "Клоузер", - зазначив він.

Діяльність Іллі Киви - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Кива - колишній народний депутат України, втікач в РФ і проросійський пропагандист. Він помер 6 грудня в Московській області. На момент смерті зраднику було 46 років. До втечі в РФ в 2022 році Кива був українським політиком і учасником безлічі скандалів.

За час життя в РФ Ілля Кива регулярно публікував українофобні пости в своєму особистому Telegram-каналі, де закликав російську армію скоріше ліквідувати українську державність.

