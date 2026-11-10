Рубіо назвав умову, без якої гарантії безпеки для України не спрацюють

Також Рубіо визнав складність урегулювання війни в Україні.

Україна та Росія поки що не затвердили конкретний план надання Києву гарантій безпеки. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з медіа, яке транслювало DRM News.

"Очевидно, має бути щось, на що погодиться й Росія, щоб це спрацювало. Тож саме про це йдуть розмови. І хоча деяким може здаватися, ніби ми рухаємося назад, насправді ці гарантії безпеки будуть ключовими для того, щоб Україна змогла на щось погодитися, але це має бути щось, на що погодиться й Росія", - сказав Рубіо.

Він також визнав, що завершення війни в Україні - це складне питання. І саме через це ця війна триває вже майже 5 років.

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"Ми й надалі робитимемо все, що в наших силах. Ви просите мене гарантувати вам результат. Я не можу цього зробити. Сполучені Штати не беруть участі в цій війні як сторона конфлікту. У цій війні воюють росіяни. А Україна – це та країна, в яку вторглися, яку атакують і проти якої ведуть бойові дії. Тож усе, що ми можемо зробити - це виступати в ролі посередника у переговорах і робити все, що в наших силах, щоб внести свої ідеї в ці дискусії з надією знайти рішення дипломатичного характеру. Це все, що ми можемо зробити, і саме це ми й надалі намагатимемося робити", - додав Рубіо.

Мирні переговори: що відомо

Раніше про те, що США будуть просити РФ погодитися на надання Україні гарантій безпеки за зразком НАТО, писало Politico. Водночас видання припускає, що Кремль навряд погодиться на таку пропозицію.

Тим часом Трамп напередодні тристоронньої зустрічі заявив, що Вашингтон бачить "дуже сильне бажання" Росії та України припинити війну. Він запевнив, що обидві країни вже втомилися від бойових дій і анонсував "дуже добру розмову" в Абу-Дабі.

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