У "Слузі народу" закликають правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку.

39-річного народного депутата Павла Халімона, який придбав маєток у центрі Києва, буде звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений з посади заступника голови нашої фракції", - заявив Арахамія.

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Також він зазначив, що фракція "Слуга народу" закликає правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку таким діям народного депутата.

"Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання", - заявив Арахамія.

Ситуація з будинком Халімона

Як відомо з розслідування інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на анонімні джерела, заступник керівника фракції "Слуга народу" Халімон придбав маєток у центрі Києва на Печерських пагорбах біля ботанічного саду ім. Гришка.

За даними видання нардеп купив маєток влітку 2022 року, тобто в самий розпал війни в Україні.

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