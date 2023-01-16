Про це рішення ЗМІ повідомляли кількома днями раніше.

Крістіне Ламбрехт офіційно подала заяву про відставку з посади міністра оборони. Вона попросила канцлера Олафа Шольца про звільнення.

"Сьогодні я попросила канцлера звільнити мене з посади федерального міністра оборони. Місяці уваги ЗМІ щодо моєї персони навряд чи дозволяють висвітлювати факти та дискутувати про солдатів, Бундесвер і рішення політики безпеки в інтересах громадян Німеччини", - йдеться в заяві, пише Der Spiegel.

Очільниця Міноборони Німеччини додала, що цінна праця військовослужбовців і численних мотивованих людей у ​​сфері бізнесу має бути на першому плані. "Тому я вирішила залишити свою посаду".

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Як пише Bloomberg, Німеччина зіткнулася з тиском через незгоду відправити Україні більше озброєння, зокрема бойових танків Leopard 2.

Хоча останні місяці Німеччина збільшила свою військову допомогу Україні, надавши гаубиці, зенітні самохідні установки та зенітно-ракетні комплекси, її критикували за небажання збільшувати допомогу. Водночас обороноздатність самої Німеччини поставили під сумнів після того, як кілька піхотних танків Puma були виведені з ладу під час недавніх військових навчань.

Відставка Ламбрехт та її позиція щодо України

Кілька днів тому авторитетні німецькі ЗМІ повідомили, що Крістіне Ламбрехт раптово вирішила піти у відставку з посади міністра оборони ФРН.

Це сталося на тлі дебатів щодо передачі Україні бойових танків "Гепард-2". Якщо до російського вторгнення Німеччина блокувала поставки зброї в Україну, апогеєм чого стала знаменита обіцянка поставити 5 тисяч армійських касок, то після 24 лютого ситуація поступово почала змінюватися.

Але сталося це не відразу. У перші місяці вторгнення Берлін відмовлявся допомагати Україні важкою зброєю, обмежуючись лише поставками легких озброєнь.

Перелом стався влітку, коли Німеччина почала постачати Україні системи залпового вогню Mars II, самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 та зенітні танки Gepard.

Протягом року Міністр оборони Крістін Ламбрехт повторювала, що Німеччина вичерпала можливості постачати Україні зброю із запасів німецької армії.

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