'Обидві сторони втомилися': Трамп заявив про 'сильне бажання' завершити війну в Україні

Тим часом у США розповіли, про що домовлятимуться сторони в Абу-Дабі, чи можливі територіальні поступки та які гарантії безпеки можуть запропонувати Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить "дуже сильне бажання" Росії та України припинити війну. За його словами, обидві країни втомилися від бойових дій, а американська сторона бере активну участь у пошуку рішення. Про це він сказав напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які мають розпочатися у вівторок, передає Reuters.

"Ми ведемо дуже добру розмову про це в Абу-Дабі", – заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Американський президент також наголосив, що бачить значне бажання покласти край війні між Росією та Україною. Водночас його обіцянка завершити конфлікт, яку він дав після вступу на посаду в січні 2025 року, досі залишається невиконаною.

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Територіальні поступки та гарантії безпеки: про що говоритимуть в Абу-Дабі

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на політичні джерела у США, напередодні переговорів Росія та Україна приватно демонстрували певну гнучкість щодо можливого обміну територіями. Водночас офіційні позиції обох країн залишаються принципово різними.

Україна наполягає на поверненні Росії до початкового кордону між двома державами. Натомість російський диктатор Володимир Путін прагне отримати весь Донбас.

Американський чиновник стверджує, що обидві сторони негласно демонструють потенціал для компромісу. Однак територіальне питання, ймовірно, розглядатимуть уже після узгодження інших пунктів домовленостей.

Однією з головних тем переговорів стануть гарантії безпеки для України. Зокрема, обговорюватимуть можливість забезпечення оборони Києва за принципом статті 5 НАТО.

Зустріч в Абу-Дабі стане першими переговорами з лютого, метою яких є наближення завершення війни, що триває вже понад чотири з половиною роки.

Американську делегацію очолять спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Переговори заплановані на два дні.

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