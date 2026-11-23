Пєсков заявив, що новий раунд відбудеться "незабаром".

У Кремлі анонсували новий раунд мирних переговорів щодо війни в Україні та повідомили, коли і де вони можуть відбутися. Це питання прокоментував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Так, він заявив, що в якості майданчика для проведення наступного раунду тристоронніх переговорів щодо України Москва розглядає Абу-Дабі.

Водночас речник Кремля додав, що "можливі різні варіанти".

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Пєсков також заявив, що тристоронні переговори відновляться найближчим часом, але щодо точної дати наступного раунду "немає жодної визначеності".

Мирні переговори

Попередній раунд переговорів відбувся 10–11 листопада в Абу-Дабі за участю представників Києва, Москви та Вашингтона.

Незважаючи на заяви про конструктивний характер переговорів, істотного прориву досягти не вдалося. Сторони домовилися про підготовку масштабного обміну військовополоненими, однак не узгодили три ключові питання: територіальні поступки, довгострокові гарантії безпеки для України та умови припинення вогню.

Володимир Зеленський, коментуючи підсумки переговорів, наголосив, що українські переговірники пропонували Кремлю обговорити кроки щодо деескалації ситуації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Однак у відповідь вони почули, що Путін "у люті й хоче продовжувати завдавати ударів" по Україні.

Європа також направляла своїх представників на попередній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ та США. Однак безпосередньої участі в цій зустрічі європейські представники не брали.

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