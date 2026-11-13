На переговорах Європу представлятимуть п’ять країн і керівні інституції ЄС, - Кошта

Це країни, кі вже долучилися до Коаліції охочих.

До переговорного процесу щодо пошуку шляхів припинення російської війни проти України долучаться країни "європейської п'ятірки" з Коаліції охочих - Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також керівні інституції Європейського Союзу. Про це президент Європейської Ради Антоніу Кошта сказав на пресконференції в Дубліні за підсумками неформального саміту лідерів ЄС.

Як наголосив Кошта, "наша позиція чітка – безпека Європи починається з безпеки України". Він зазначив, що в ЄС вітають усі дипломатичні зусилля, аби посадити Росію за стіл переговорів. Також Євросоюз повноцінно залучений для підтримки поточного процесу, який, за сподіваннями, принесе конкретні результати.

"Лідери погодились, що наша європейська команда для переговорів щодо миру в Україні – це інституції Європейського Союзу і країни "європейської п'ятірки", - наголосив Кошта.

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Також президент Євроради зазначив, що європейські принципи і позиції у переговорах є добре відомими:

"Європейська команда буду продовжувати діяти у тісній координації повної єдності. Європа має говорити єдиним чітким і об’єднаним голосом у всіх дискусіях, які формують майбутнє України та безпеку нашого континенту. Зрештою, це командна робота. Лише Україна має легітимність вирішувати питання, що стосуються її території та суверенітету".

Він додав, що Євросоюз займає центральну роль в обговоренні європейського майбутнього України, її відбудови та процвітання. "А гарантії безпеки мають розглядатися в межах Коаліції охочих, у тісній взаємодії з НАТО", - відзначив Кошта.

Участь європейців у мирних переговорах

Як повідомляв УНІАН, раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що європейці не можуть відправляти на переговори будь-якого, як це роблять американці.

На тристоронніх переговорах України, США та РФ в Абу-Дабі представники Європи були присутні в кулуарах, і зустрічалися окремо з українською і американською командою, але з росіянами у європейців зустрічі не було.

Тоді команду ЄС очолював Бьорн Зайберт, голова офісу президентки Єврокомісії фон дер Ляєн, а також Анна-Марія Бура, головна радниця з питань зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти.

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