Після розгрому двох ключових антикорупційних відомств, відступ української влади від демократичних принципів нарешті привернув увагу всього світу.

Найочевидніший противник України - це РФ, але, можливо, є ще один руйнівний внутрішній ворог - напівавтократичне керівництво країни.

Як ідеться в матеріалі POLITICO, масштаби відступу від демократії стали очевиднішими після того, як президент Володимир Зеленський розгромив два ключові антикорупційні відомства, що були зосереджені на високопоставлених чиновниках.

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Незважаючи на протести в країні, Зеленський схвалив новий закон, який передасть значні повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) призначеному за політичними мотивами генеральному прокурору.

На тлі зростаючого тиску громадськості та Євросоюзу на Зеленського, він пішов на поступку, заявивши, що запровадить нове законодавство, яке забезпечить "всі норми незалежності антикорупційних інститутів".

"Що він мав на увазі, залишається незрозумілим", - зазначило видання.

Видання нагадало, що НАБУ і САП було створено 2015 року за наполяганням ЄС та інших міжнародних партнерів, як незалежні від уряду антикорупційні органи, які мають достатню владу для розслідування правопорушень, скоєних високопоставленими чиновниками й особами, що мають політичні зв'язки.

Однак закон №12414, який Зеленський швидко підписав після того, як його ухвалила Верховна Рада в безпрецедентному поспіху, тепер позбавляє НАБУ і САП цієї незалежності. Натомість він надає Генеральній прокуратурі право віддавати накази цим відомствам і передавати справи їхньому власному прокурору, фактично руйнуючи гарантії, що захищають ці органи від неправомірного політичного втручання.

Зеленський запевнив українців, що не має наміру підривати роботу цих відомств, натякнувши, що зміни необхідні для захисту від російського впливу.

"Однак ані він, ані впливовий глава Адміністрації президента Андрій Єрмак, не вказали, як саме Москва могла впливати на ці відомства", - акцентувало видання.

Попри запевнення Зеленського, в Євросоюзі дотримуються думки, що НАБУ і САП фактично стають повністю залежними. Уже кілька місяців вони гірко, хоча й у приватному порядку, скаржаться на відхід українського президента від демократії. Вони були незадоволені чистками і перестановками, унаслідок яких з уряду пішли більш незалежно мислячі міністри і чиновники, такі як колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і колишній глава "Укренерго" Володимир Кудрицький, написало видання.

Журналісти також додали, що влада Євросоюзу була незадоволена звільненням командувача збройними силами Валерія Залужного, який конфліктував із президентом як з питань військової стратегії, так і щодо необхідності розширення мобілізації.

Видання зазначило, що представники ЄС також висловили побоювання, що пошук зрадників і російських колабораціоністів перетворюється на політичне полювання, спрямоване на те, щоб змусити критиків замовкнути.

"Однак досі ці побоювання трималися в таємниці - в основному, щоб не давати Москві пропагандистського подарунка і не підривати підтримку Заходу в обороні України", - пояснило видання.

Але цього разу все інакше, наголосило видання і зазначило, що єврокомісар із питань розширення Марта Кос уже заявила, що така ситуація негативно позначиться на переговорах щодо вступу України до ЄС. Також серйозно стурбовані станом справ і посли країн "Великої сімки" в Україні. Інші високопосадовці в Брюсселі також висловили несхвалення, зокрема й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка зажадала відповіді від Зеленського.

"То чому ж чиновники ЄС тільки зараз публічно висловили занепокоєння цією монополізацією влади?", - задалося питанням видання.

Журналісти міркують, що частково це пов'язано з тим, що дії антикорупційних агентств були дуже очевидними. Як зазначило POLITICO з посиланням на співробітників антикорупційних відомств, НАБУ розпочало розслідування щодо дій співробітників апарату президента і міністрів.

Опозиційний депутат Микола Княжицький вважає, що причиною розгрому агентств стали їхні дії проти наближених президента. "НАБУ було близько до того, щоб пред'явити звинувачення кільком надзвичайно впливовим людям, і владі потрібно було терміново захистити себе", - заявив він POLITICO.

Ситуація навколо НАБУ і САП

21 липня СБУ спільно з Офісом Генпрокурора провели обшуки у детективів НАБУ, назвавши це "операцією з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро". Джерело в СБУ розповіло, що на детективів НАБУ здійснювався неофіційний вплив РФ.

22 липня Рада ухвалила закон, який впливає на роботу НАБУ і САП, передаючи окремі повноваження Офісу генерального прокурора.

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