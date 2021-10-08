За інформацією журналістів, їй довелося викликати швидку допомогу.

Народний депутат від партії "За майбутнє" Анна Скороход знепритомніла в кабінеті комітетів Верховної Ради.

Читайте такожДепутат прийшла на роботу в наряді зі спаленням Верховної Ради (фото)Про це повідомляють Vesti.ua у п'ятницю, 8 жовтня.

За інформацією очевидців, на місце приїхала швидка допомога.

Відомо, що Скороход була одним померлого сьогодні Антона Полякова. Можливо, її шокувала новина про його смерть.

"Стан вкрай нестабільний. Співробітники секретаріату, охоронці говорять, що ніколи такого не бачили. Вона кричала, істерила, їй було буквально зле. Викликали швидку, вона ж з Поляковим більше за всіх спілкувалася. Не витримала, нерви здали", - заявило джерело "Страны".

Смерть Полякова: що відомо

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.

За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при депутатові.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: Ольга Робейко