Політик дізналася про хворобу випадково, зробивши тест для виїзду за кордон.

Народний депутат України Олександра Устінова (фракція "Голос") захворіла на COVID-19.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Вакцинована, тому дізналася про хворобу, зробивши ПЛР для виїзду за кордон. Повторний тест теж виявився позитивним, як би мені не хотілося вірити в помилку", - зауважила Устінова і додала, що наступного тижня мала бути у відпустці.

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Депутат закликала всіх контактних осіб слідкувати за станом здоров'я.

"З того, що зараз вже розумію, що то були симптоми - втома та слабкість, сильний головний біль (списувала на погоду), хворе горло, покашлювання", - повідомила вона.

Устінова наголосила, що носила маску, навіть з трибуни виступала у масці.

Депутат зізналась, що думала, що інцидент, який стався минулого тижня у ВР, був "останньою з пригод, але, виявляється, з дна можуть і постукати".

"І в останній день діючої візи США, вам скажуть, що у вас корона", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня в будівлі парламенту на Устінову впала деталь кріплення дверей і розсікла їй голову. Депутата оглянули лікарі і порадили в той день не брати участь в засіданнях.

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Автор: Надя Пришляк