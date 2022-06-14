Канцлеру ФРН Олафу Шольцу пора нарешті визначитися з позицією Берліна з приводу війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.
За його словами, не можна намагатися зробити шпагат "між Україною і зв'язками з Росією".
"Від канцлера Шольца нам необхідні гарантії того, що Німеччина підтримує Україну. Він і його уряд повинні прийняти рішення: не слід намагатися балансувати між Україною і відносинами з Росією", - сказав він журналістам.
Президент подякував жителям Німеччини за підтримку України, зазначивши, що вони вже зробили свій вибір.
Також Зеленський наголосив на важливості візиту канцлера Німеччини в Україну під час війни. Він очікує, що Шольц запропонує більше підтримки для захисту країни, а також для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Крім того, президент сподівається, що санкції проти Росії будуть посилені.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує першу з початку повномасштабного вторгнення РФ поїздку в Київ.
Шольца неодноразово звинувачували в затягуванні поставок зброї Україні. Сам він вважє, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "будь-хто інший".
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