Зеленський назвав 'небезпечною' ідею Трампа про нову систему безпеки в Європі

За його словами, немає сигналів з боку Росії, що вона готова щось робити для миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не володіє всіма деталями проекту нової системи безпеки для Європи, яку пропонує президент США Дональд Трамп. Водночас він застеріг, що потенційна домовленість між Росією та Європою може бути небезпечною. Про це глава держави сказав у п’ятницю, 6 листопада, в інтерв’ю журналісту CNN Джейку Тапперу.

"Я не бачу жодних демонстрацій і сигналів з боку Росії, що вона готова щось робити. Думаю, саме тому це небезпечно. Коли вони не хочуть говорити про те, як закінчити цю війну, я маю на увазі Росію, а хочуть почати з нової архітектури безпеки в Європі, – це небезпечно", - сказав він.

За словами Зеленського це більш небезпечно для Європи, ніж для нас.

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Він пояснив, що Україна не є частиною Європи - членом ЄС.

"Також ми не є членами НАТО. Тому я не говорю від імені НАТО та ЄС, але це небезпечно для всіх нас. Ми всі живемо в Європі. Ми не хочемо, щоб була Ялта-2. Ми не готові до такого формату. Ми не хочемо, щоб Росія розділила нас", - сказав президент.

Він наголосив, що суверенітет і територіальна цілісність – це ключове питання для будь-якої незалежної держави. "Якщо ви хочете бути вільною, демократичною країною, вам потрібно, щоб щонайменше поважали ваш суверенітет і територіальну цілісність", - додав глава держави.

Нові ідеї Трапа щодо угоди

Як повідомляв УНІАН, пезидент США заявив, що готується масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи. За його словами, вона може охоплювати всю Європу.

Американський президент підтвердив, що зустрічався з Дмитрієвим, однак відмовився розповідати, про що саме вони говорили.

Зустріч відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів між Вашингтоном, Москвою та Києвом. Зокрема, представники адміністрації Трампа проводили окремі переговори з українськими та європейськими посадовцями у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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