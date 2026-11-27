Передбачається здійснити заходи, аби можна було пересуватися містом за будь-яких обставин.

На тлі чергової загрози масованої повітряної атаки з боку російських загарбників по Києву у столиці визначили конкретні кроки для продовження роботи транспорту і логістики у випадку погіршення ситуації. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у мережі Telegram за підсумками проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зокрема, на засіданні заслухали детальні доповіді про ситуацію в Києві, можливі загрози та варіанти реагування. Доповідали військові та розвідка, урядовці, міський голова столиці.

"Перше: розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари", - заявив Зеленський.

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Як зауважив президент, важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті.

"Друге: урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту", - підкреслив Зеленський.

Крім того, третє стосується того, що мер столиці та урядовці доповідали по захисту визначених інфраструктурних обʼєктів в Києві, а також будівництву альтернатив. "Важливо максимально прискорити всю цю роботу, і я вдячний кожному й кожній, хто долучився", - додав глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що також відбулася детальна розмова з Головним управлінням розвідки, Міністерством оборони, військовими та СБУ щодо українських далекобійних відповідей на російський терор.

"Внесли деякі корективи у план операцій – має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів", - зазначив Зеленський.

Ще окремо обговорювали зі спецслужбами та МЗС додаткові заходи для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України.

Загроза нового обстрілу

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Зеленський заявив, що російські загарбники завершують підготовку до нового масованого удару по Україні. Зокрема, за даними розвідки, цілями цієї російської атаки стануть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах.

Раніше народна депутатка Оксана Савчук заявила, що будівництво понтонних переправ через Дніпро в Києві може зіткнутися з серйозними труднощами через сильну течію та постійні зміни рівня води, які здатні пошкоджувати насипи для під’їздів до переправ. Для встановлення таких переправ необхідно створити надійну основу на обох берегах, а це значно складніше й дорожче, ніж просто засипати щебінь.

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