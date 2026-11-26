За словами спецпредставника Трампа, під час цього обміну додому зможуть повернутися тисячі людей.

Наймасштабніший обмін військовополоненими між Україною та РФ, про який було домовлено під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, відбудеться вже до новорічних свят. Про це заявив спецпредставник американського президента Трампа Джаред Кушнер в інтервʼю голові наглядової ради Axel Springer Маттіасу Депфнеру для проєкту MD MEETS.

"Метою тристоронньої зустрічі було, перш за все, побачити, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться дуже скоро перед святами, і який буде найбільшим обміном за всю війну", – заявив Кушнер.

Він не розкрив точну чисельність полонених, які Україна та РФ передадуть під час цього обміну, однак зауважив, що додому повернуться "тисячі людей".

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Що відомо про найбільший обмін полоненими

Як раніше повідомляв очільник Офісу президента України Кирило Буданов, обмін полоненими між Україною та РФ відбудеться у кілька етапів. Перший етап має пройти вже наприкінці листопада або на початку грудня. А загальна чисельність українців, які повернуться додому, складатиме близько тисячі, додав він.

Зауважимо, що точної кількості людей, які повернуться додому в рамках цього обміну, публічно не оголошували. Як зазначав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, йдеться про цифру у щонайменше 1000 людей. Також він зауважив, що ця кількість може зрости. За його словами, робота над цим наразі триває.

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