Водночас, українські сили оборони готові до захисту.

Російські окупанти готуються здійснити висадку десанту в Одесі та області.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"На Чорному морі вони хотіли ще три-чотири дні тому створити цю ситуацію, але була погода... вони змушені були піти в Севастополь, зараз вони повертаються. У них є зараз велике бажання почати десантування, то що стосується території Одеси та Одеської області, але повірте, на їх там чекають, і легкої, як вони вважають, прогулянки, як вони свого часу хотіли пройтися по Хрещатику, у них теж не буде", - заявив Данилов.

"Мова йде про висадку десанту на території Одеської області для того, щоб взяти на сьогодні під контроль ситуацію в Одесі, але я ще раз підкреслюю, ми це цілком усвідомлюємо, ми розуміємо, що там відбувається, і ситуація на сьогодні там є під контролем. Там є кому їх зустрічати", - підкреслив Данилов.

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